Tarihi yenilgi: İşte milli takımın en farklı mağlubiyetleri
Ay-yıldızlılar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İspanya'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetle futbol tarihimizin en acı sonuçlarından birine imza attı. Bu tarihi yenilgi, taraftarları şoke etti ve milli takımın geçmişte aldığı farklı mağlubiyetleri yeniden gündeme getirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla beraber ay-yıldızlı takım, tarihinde aldığı en ağır yenilgilerden birisini yaşamış oldu.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.
İşte milli takımın aldığı en farklı mağlubiyetler
- İngiltere 8-0 Türkiye: 14 Ekim 1987
- Türkiye 0-8 İngiltere: 14 Kasım 1984
- Polonya 8-0 Türkiye: 24 Nisan 1968
- Türkiye 0-6 İspanya: 7 Eylül 2025
- Türkiye 0-6 Çekoslovakya: 9 Ekim 1965
- İtalya 6-0 Türkiye: 2 Aralık 1962
- Almanya 7-2 Türkiye: 23 Haziran 1954
- Avusturya 6-1 Türkiye: 26 Mart 2024
- Hollanda 6-1 Türkiye: 7 Eylül 2021
- İrlanda 5-0 Türkiye: 17 Ekim 1990
- İngiltere 5-0 Türkiye: 16 Ekim 1985
- Almanya 5-1 Türkiye: 26 Ekim 1983
- Polonya 5-1 Türkiye: 22 Eylül 1971