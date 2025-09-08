Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Ana sayfaHaberler Spor

Tarihi yenilgi: İşte milli takımın en farklı mağlubiyetleri

Ay-yıldızlılar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İspanya'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetle futbol tarihimizin en acı sonuçlarından birine imza attı. Bu tarihi yenilgi, taraftarları şoke etti ve milli takımın geçmişte aldığı farklı mağlubiyetleri yeniden gündeme getirdi.

Haber Giriş : 08 Eylül 2025 07:23, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 07:25
Tarihi yenilgi: İşte milli takımın en farklı mağlubiyetleri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla beraber ay-yıldızlı takım, tarihinde aldığı en ağır yenilgilerden birisini yaşamış oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.

İşte milli takımın aldığı en farklı mağlubiyetler

  • İngiltere 8-0 Türkiye: 14 Ekim 1987
  • Türkiye 0-8 İngiltere: 14 Kasım 1984
  • Polonya 8-0 Türkiye: 24 Nisan 1968
  • Türkiye 0-6 İspanya: 7 Eylül 2025
  • Türkiye 0-6 Çekoslovakya: 9 Ekim 1965
  • İtalya 6-0 Türkiye: 2 Aralık 1962
  • Almanya 7-2 Türkiye: 23 Haziran 1954
  • Avusturya 6-1 Türkiye: 26 Mart 2024
  • Hollanda 6-1 Türkiye: 7 Eylül 2021
  • İrlanda 5-0 Türkiye: 17 Ekim 1990
  • İngiltere 5-0 Türkiye: 16 Ekim 1985
  • Almanya 5-1 Türkiye: 26 Ekim 1983
  • Polonya 5-1 Türkiye: 22 Eylül 1971

