Sanayide istihdam kaybı devam ediyor

Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sanayide istihdam kaybı devam ediyor

Türkiye'de sanayi istihdamı hızla geriliyor. TÜİK verilerine göre, imalat sanayiindeki kayıp 214 bini aştı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 07:37, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 07:39
Yazdır
Sanayide istihdam kaybı devam ediyor

Türkiye'de, enflasyonla mücadele programının ana etkilerinden biri sanayide görülmeye devam ediyor.

Büyüme ve genel ekonomik göstergelerde, sanayi üretimine yönelik veriler göreli olarak etkinin az olduğunu gösterse de sanayicilerin beklenti ve taleplerine yönelik sesleri daha fazla duyulmaya başlandı. Öte yandan, son dönemde, sanayi sektöründe işten çıkarmaların olabileceğine yönelik endişeler de dile getiriliyor.

TÜİK verileri de Türkiye'de 2023 Ağustos ayından bu yana kısa bir ara hariç sanayi istihdamının azaldığını, üstelik bu azalışın ana kaynağının imalat sanayii olduğunu gösteriyor.

EKONOMİ'nin TÜİK aylık işgücü verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'de sanayi sektörü istihdamı salgın döneminde bazı sektörlerin de etkisiyle yaşanan yükselişle birlikte 5 milyonun üstüne taşınan sanayi istihdamı, son dönemde hızla gerileyerek 4 milyonlu sayılara geriledi. Üstelik bu gerileme 2024'ün yaz aylarındaki kısmi iyileşme dışında, 2023 ortasından bu yana düzenli bir düşüş eğilimine girdi.

Ağustos 2023 itibariyle toplam sanayi istihdamı 5.1 milyon, imalat sanayii istihdamı ise 4.8 milyon kişiye ulaşmıştı. Zirve noktası olan bu tarihten sonra sanayi istihdamı düzenli olarak azalmaya başladı. Bunun sonucunda 2025 Haziran ayı sonu itibariyle 4 milyon 895 bine kadar geriledi. Bu dönemde sanayi istihdamındaki düşüş, 216 bin 379 kişi oldu.

İmalatta kayıp 214 bin kişiyi aştı

Bu gerilemenin ana nedeninin de imalat sanayii olduğu gözlendi. Neredeyse toplam sanayi istihdamıyla paralel seyreden imalat sanayii istihdamı, 2023 Ağustos'taki 4 milyon 761 bin kişi seviyesinden, 2025 Haziran ayında 4 milyon 546 bin kişiye geriledi ve imalat sanayiindeki istihdam kaybı 214 bin 379 kişi olarak gerçekleşti.

İmalat sanayiinde Temmuz 2024'teki 4 milyon 755 bin kişilik istihdam, Ağustos 2023'teki seviyenin çok az üstünde gerçekleşti ancak ana seviye korunmuş oldu. TÜİK verilerinde, hem sanayii, hem de imalat sanayii istihdamı 2021 sonundaki seviyesine geri döndü.

Dezenflasyon programı kapsamında yaşanan parasal sıkılaştırmanın ve talep düşüşünün sanayi sektöründe bir miktar daralmaya yol açacağı ancak bunun istihdamda sınırlı bir düşüş yapacağı, işsizlik oranlarında çok büyük bir daralma olmayacağı tahmini yapılmıştı. Bu yöndeki tahminler hala geçerliliğini korusa da gelecek dönemde sanayi odaklı istihdamın izlenmesi daha önemli hale geldi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber