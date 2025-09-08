Ankara'da trafikte 'okul' yoğunluğu
Yeni eğitim öğretim yılı heyecanı tüm yurtta başladı! Ankara'da okulların açılmasıyla birlikte trafikte büyük bir yoğunluk yaşandı.
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.
Ankara'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitime başladığı haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.