Altın rekora yakın

Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın rekora yakın

Altın fiyatları, ABD istihdam raporu sonrası rekor seviyelere yaklaştı. Fed'in faiz indirimi beklentisi piyasaları hareketlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 08:44, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 08:46
Yazdır
Altın rekora yakın

Altın vadeli işlemleri, Cuma günü zayıf bir ABD istihdam raporunun yayınlanmasının ardından Pazartesi günü ons başına 3 bin 590 dolar civarında sabit kaldı ve rekor seviyelere yakın seyretti. Bu rapor, Federal Rezerv'in bu ayın sonlarında faiz indirimi beklentilerini artırdı.

ABD ekonomisi Ağustos ayında beklenenden daha az istihdam yaratırken, işsizlik 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak işgücü piyasasında yumuşama sinyali verdi. Yatırımcılar, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 oranında ihtimal veriyor.

Değerli metalin cazibesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın merkez bankasına müdahale etmeye devam etmesiyle Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle daha da güçleniyor. Öte yandan Çin Halk Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırmaya devam ederken, Ağustos ayında 10. ay üst üste altın varlıklarını artırdı. Ticaret cephesinde, Trump yönetimi Cuma günü bazı metallerle birlikte altını ülke bazlı tarifelerinden muaf tuttu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3584 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3579 dolar, en yüksek de 3597 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3583 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4757 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4748 lira, en yüksek de 4772 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4752 liradan alıcı buluyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber