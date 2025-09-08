Gürsel Tekin: Orası baba ocağı, baba ocağının kapısı kapalı olmaz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00'de eski görev yeri olan İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı. Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Tekin, "Baba ocağının kapısı kapalı olmaz... Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım... Baba ocağının kapısı evladına açık olur," dedi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi.

CHP dün İstanbulluları saat 23.00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedeler yaşandı.

Sabah'tan Yavuz Donat, Gürsel Tekin ile görüşmesini şöyle aktardı:

"Bugün... Saat 12.00... Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek. Sordum:

- Ya kapı kapalıysa?

Gürsel Tekin, 'Orası baba ocağı' dedi:

- Baba ocağının kapısı kapalı olmaz... Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım... Baba ocağının kapısı evladına açık olur.

Gürsel Tekin... 'Baba ocağında bir ömür' diyerek söze başladı:

17 yaşındaydım... Baba ocağına ilk adım. 18'imde... İlçemde gençlik kolları başkanıydım. İlçe yöneticiliği... Belediye Meclisi üyeliği... İl Başkan Yardımcılığı... İl Başkanlığı... Bütün merdivenleri teker teker tırmandım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanlığı. Parti Meclisi üyeliği... CHP Genel Sekreterliği... Genel Başkan Yardımcılığı... Yapmadığım bir Genel Başkanlık kaldı.

Sonra... Sözü bugüne getirdi... Saat 12.00'ye:

Kucaklaşmaya gideceğim... Arkadaşlarımla birlikte.

Gürsel Tekin, 'Arkadaşlarımla gideceğim' diye konuşunca... Sordum:

- Kimlerle?

Güldü:

- Hepsini sayamam ki... İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan... Eski, yeni partililerimiz... Erkan Narsap... Zeki Şen... Yüreği CHP için çarpan dostlar... Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız."



