Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de

Programa göre, kaynakların etkin kullanımıyla modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması, üretim planlamasının güçlendirilmesi ve tarım-sanayi etkileşiminin artırılması yoluyla sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanacak.

İşlenmeyen tarım arazileri, coğrafi bilgi sistemleriyle tespit edilerek çiftçilere kiralanacak ve üretime kazandırılacak. Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar öncelikli olacak, finansman imkanları yeni modellerle çeşitlendirilecek.

Sözleşmeli üretim desteklenecek, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modelleri teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı Organize Tarım Bölgeleri yaygınlaştırılarak lojistik maliyetler azaltılacak.

Tarımda topraksız tarım ve dikey tarım gibi teknolojik uygulamaların geliştirilmesi, dijital altyapı üzerinden rekolte tahmini ve üretim planlaması yapılması sağlanacak.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık ve taşkın risklerine karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek. Ayrıca, gençler ve kadınların tarımsal faaliyetlere katılımı için mesleki eğitim programları ve teknoloji odaklı projeler hayata geçirilecek.

Genel Tarım Sayımı tamamlanarak kapsamlı bir tarım envanteri oluşturulacak, mera ve otlak alanlarının ıslahıyla hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği desteklenecek.