Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Beşiktaş Jimnastik Kulübünden yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadelerine yer verildi.

