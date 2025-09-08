'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Yılmaz, Türkiye'nin 2026 yılında 3,8, 2027 yılında 4,3, 2028 yılında 5,0 büyümesinin hedeflendiğini ve enflasyonun ise 2025'te yüzde 28,5, 2026 yıl sonunda yüzde 16, 2027 yılında yüzde 9, 2028 yılında yüzde 8 olmasının hedeflendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gerçeleştirdiği OVP sunumunun ardından soru-cevap kısmına geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yöneltilen bazı sorulara cevap verdi.

Bakan Şimşek enflasyon ile ilgili yöneltilen soruya,

"Enflasyon 30'un altına doğru bir trendin içinde. Fiyat istikrarına doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bütüncül ve tam bir koordinasyon içerisinde dezenflasyon süreci yönetiliyor. Bütçe açığının milli gelire oranının düşmesi dezenflasyona destek demek. Bunda da önemli bir mesafe aldık. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda hep hedefi önceliklendirdik. Bundan sonra da öyle olacak"

şeklinde değerlendirdi.

Şimşek kamuda tasarruf ile ilgili ise,

"Kamuda tasarruf konusunda kararlıyız ve sonuç alıyoruz. Kamunun tüm harcamaları tasarruf genelgesi kapsamında. Tüm harcamaların bütçe içindeki payı geçen sene yüzde 3.1'e düştü. Tasarruf genelgesi sayesinde kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık yüzde 33 düşürdük. Bunu nominal olarak görmezsiniz tabii. Önemli olan yüzde 4.6'dan yüzde 3.1'e düşmüş olması. Önceki 10 yılda harcamalar bütçe kanunun ön gördüğünün yüzde 9.1 üzerinde seyretmiş. 10 yıllık performans bütçe harcamalarında yukarı doğru sapma yüzde 9'un üzerinde. Bütçe harcama limiti 100 lira ise 96.7 lira harcadık. Yüzde 3.3 düzeyinde harcamaları aşağıda tuttuk. Bunlar faiz dışı harcamalar. Bu sene de faiz dışı harcamalar da benzer olacak. Üst eşiğin, öngördüğünün yüzde 1.2 altında olacağız"

dedi.