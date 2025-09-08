Bitmeyen kadro hikayeleri ve ülke gerçekliğimiz!

Kamuda kayırmacılık ve torpil gerçekliği ülkemizin geçmişten bu yana kanayan en büyük yaralarından birisidir. Bu konuda yapmaz dediğiniz insanların dahi bu imtihanı veremediğini çevrenizden görebilirsiniz.

Bir makama gelince, işe yerleştirmeye önce çevresinden başlayan kişiler, görevleri sona erdiğinde arkalarında başarısızlık hikayelerinin yazılmasına neden olur.

Ehliyet ve liyakat yerine sadakat kavramını önceleyen bu kişiler, kurumsal performansın başarısı olmasını dert etmek yerine, belirli bir süre çevrelerinin mutluluğunu önemser.

Bu durumların sonuçları elbette belirli bir grubu mutlu ederken, büyük bir kesimde ise küskünlüğe sebep olmaktadır.

Örnekliği bereket olsun hiç bitmeyen ve ama gündem edilmeyen bir torpil hikayesini daha sizlerle paylaşalım.

Şırnak Üniversitesi tarafından 7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de iki öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Bunlardan birisi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi için, birisi de Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden yayımlanmıştır.

İlanda aranan şartlar şu şekildedir:

Bu kadar sınırlandırıcı şartların sonucu da tahmin ettiğiniz gibi olmuştur.

Her iki kadronun şartlarını taşıyan ülke genelinde yalnızca bir kişi çıkmıştır.

Ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak içinTIKLAYINIZ.





Bu durumun neticesi, "kişiler kendiyle yarıştığı" için kazanan haliyle ilanda şartları tarif eden insanlar olmuştur. Sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Mevcut akademik düzen (?) liyakati öncelemek yerine, "Bizden olsun!" "Benim adamım olsun!" bakış açısıyla hareket etmektedir. Bunun neticesi de kişiye özel ilanlarla insan temin etmekten geçmektedir.

Kadroların birilerine sipariş usulü dağıtılması hikayelerinin bittiği günleri görmemiz için daha sert ve köklü düzenlemeler ile denetimlerin yapılması ihtiyacı her geçen gün güneş gibi gözükmektedir.



