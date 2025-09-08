Kılıçdaroğlu'nun koltuğu boş kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamındaki toplantıya katılmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 11:31, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 11:33
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamındaki toplantıya katılmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısına katıldı.
Özel'in mesajı merak ederken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılmaması dikkat çekti.
Eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ise toplantıdaki yerini aldı.