Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı
Başakşehir, teknik direktörü Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 11:51, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 11:53
Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.