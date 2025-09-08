Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Saldırıda şehit olan polislerimize rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 12:38, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum."

Yeni eğitim öğretim yılı

  • "Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılının sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.
  • Maarif ordumuzun öncü ve aktif önderi olan öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi göre hocalarımız her türlü taktire ziyadesiyle laiktir. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen gelişen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır.
  • Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok katmanlı bir metot tertip ediyoruz.
  • Öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında düzenleme yapıyoruz.
  • Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık.
  • Eğitime ayrılan toplam bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik.
  • Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğitim teknikleri, bilgiye ulaşma her geçen gün çeşitleniyor. Yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın eminim sizlerde farkındasınızdır.
  • Merak, ilmin ve ilmin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi yeni şeyler keşfetmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir.
  • Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir.
  • Genç yavrularımızın da bu prensiple hareket edeceğine inanıyorum. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında farklı roller üstleneceksiniz.
  • Birçok alan ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla size güvenen milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız.
  • Türkiye Yüzyılı'nı sizler hayata geçireceksiniz. Sizin hayallerinizi hedeflerinizi gerçekleştirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz.
  • Okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve kardeşleri katledilmiş kardeşlerinizi aklınızdan çıkarmayın. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eğlesin."

