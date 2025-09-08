Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Doğu Kudüs'te silahlı saldırı! 6 kişi öldü

Kudüs'te otobüs durağında silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı var. İsrail güvenlik birimleri, bu iki kişinin işgal altındaki Batı Şeria sakinlerinden olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 13:06, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 13:09
Doğu Kudüs'te silahlı saldırı! 6 kişi öldü

İsrail ambulans servisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Ramot Kavşağı'nda meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve saldırının nedeni henüz belli değil. İsrail polisi, saldırganları "terörist" olarak nitelendirdi, ancak saldırıya kaç kişinin karıştığı konusunda bilgi vermedi.

Ambulans servisi, 11 kişinin yaralandığını, bunlardan 6'sının durumunun kritik olduğunu belirtti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otobüs durağının yakınındaki yol ve kaldırımda yatan kişileri buldu. Bazılarının bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olay yerine gitti.

SALDIRIYI DÜZENLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin bildirdiğine göre saldırıyı düzenleyenler, Kudüs'te şehir genelinde hizmet veren 62 numaralı otobüse bindi ve yolculara ateş açmaya başladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi. Kudüs'e giriş çıkışların kapatıldığı, bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre şüpheli iki kişi, bir "sivil" ve bir İsrail ordusu mensubu tarafından vuruldu.

İsrail güvenlik birimleri, bu iki kişinin işgal altındaki Batı Şeria sakinlerinden olduğunu tahmin ediyor.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptığı açıklamada, Kudüs'teki "korkakça" terör saldırısı karşısında Almanya'nın şok yaşadığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...


