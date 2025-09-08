Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Devlet Bahçeli'den SDG/YPG açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin Türkiye için güvenlik sorunu oluşturmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Bahçeli, SDG ve YPG'nin de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısına dahil olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 08 Eylül 2025 13:10, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 13:16
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG 'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısında muaf olmadığını söyledi.

Öcalan'ın geri adım atmadığını, hala aynı noktada olduğunu belirten Bahçeli, yeni bir çağrıyla tartışmaya nokta koyabileceğini ifade etti.

Sürece ilişkin gelişmeleri Hürriyet gazetesine değerlendiren Bahçeli, "Elbette Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı PKK'nın tüm unsurlarını ve gruplarını kapsıyor." diye konuştu.

"BU MÜMKÜN DEĞİL"

"Çağrının YPG'yi kapsamadığı, hatta Türkiye'nin Suriye'deki yapılanmasına göz yummasını bekleyenler var. Bu mümkün değil." diyen MHP lideri, şöyle devam etti:
"PKK'nın kurucusu ve fesih kararı alan Öcalan'ın yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye'deki kolu ve Avrupa'daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatması, bu çağrının yerine getirilmesi bu konudaki tartışmayı da bitirecektir."

MHP lideri, YPG/SDG'nin "Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına" izin veremeyeceklerini söyledi.

"İZİN VEREMEYİZ"

Bahçeli şöyle devam etti:

"PKK örgütü kongresini toplayıp Öcalan'ın çağrısı üzerine fesih kararı almışken, hatta Süleymaniye'de silah yakma gösterisi yapmışken, Suriye'deki kolunun İsrail ve ABD'yi arkasına alıp Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyiz.
Bahçeli, Öcalan'ın görüşleriyle sürece katkı yapacağına inandığını belirtti, "Görüşlerinde samimi olduğuna inanıyorum, şu ana kadar buna ters hiçbir sözü de olmadı"

dedi.

PKK'NIN SİLAHLARI YAKMASI

Silah yakma görüntülerini televizyondan izlediğini belirten MHP lideri, "Silah bırakan grupta yer alan 15 kadın teröristin dağa dönmek yerine ailelerine kavuşmaları sağlanmalıydı." ifadesini kullandı.


