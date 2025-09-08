Bagajda saatlerce mahsur kalmıştı: Zeynal'dan acı haber

Adıyaman'da oyun için girdiği otomobilin bagajında mahsur kalan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, 14 Ağustos günü merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 7 yaşındaki Zeynal Coşkun, evden aldığı anahtarla hemen evin önünde park halindeki otomobillerinin içine girdi.

BAGAJDA MAHSUR KALDI

Oyun amacıyla otomobilin bagajına giren çocuk, burada mahsur kaldı.

Küçük çocuk, saatler sonra ailesi tarafından baygın halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

25 GÜN SONRA ACI HABER

Burada 25 gündür tedavi altında olan Zeynal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Zeynal'den geriye ise okuldaki videosu ile doğum gününde pastasıyla çektiği fotoğrafları kaldı.



