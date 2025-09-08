Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Gürsel Tekin, CHP il başkanlığı önünde. Tekin, "Şikayet eden de bizi öneren de CHP'li. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Biz kayyum değiliz. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Partimizin uğramış olduğu ve mahkeme koridorlarına yansıyan sorunların çözümü için tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz kayyım heyeti değiliz, bir çağrı heyetiyiz" dedi. Gürsel Tekin kendisine atılan su şişesiyle ilgili olarak "Sorun değil isterse kurşun atsınlar." ifadelerini kullandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 13:38, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 15:45
Mahkemece İstanbul CHP İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Öncesinde CHP'li vekiller ile polis arasında arbede çıktı. Tekin'in avukatı, kayyumluk kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini istedi.

Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı binasına geldi.

Mahkemece İstanbul CHP İl Başkanlığına görevlendirilen Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Partimizin uğramış olduğu ve mahkeme koridorlarına yansıyan sorunların çözümü için tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz kayyım heyeti değiliz, bir çağrı heyetiyiz" .

Çocuklarımız ve ailelerimiz tehdit ediliyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayacağız. Amacımız baba ocağının kurumsal niteliğini korumaktır. Bunlarla yargı önünde hesaplaşacağız.

Bakın biz çağrı heyetiyiz, kayyum değiliz. Kayyuma tepki gösterenler Esenyurt'a gitsin.

Biz bugün il başkanlığına gireceğiz.

Halk TV nerde. Beni TV'ye çağırıyordular, ihale çeteleri ve imar çetelerine yönelik açıklama için. Ne oldu da şimdi, 300 evi var, 10 tane akaryakıt istasyonu var haberleri yapmaya. Halktv'ciler utanmıyor mu? İhale çetelerine yönelik açıklama yaparken iyi, çağrı heyeti olduğumuzda kötümüyüz.

Biz bu partinin öz evladıyız ve sorunun tarafı değiliz. Mahkemeye başvuran CHP'liler, karşı taraf CHP'liler. biz iki taraf arasındaki sorunu çözmek için mahkeme tarafından görevlendirilmiş çağrı heyetiyiz.

Gürsel Tekin'e su şişesiyle saldırı

(Kendisine atılan su şişesi) Biz son derece rahatız. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum.

