Denizi seyrederken kayalıklardan düştü! Yaşamını yitirdi

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net