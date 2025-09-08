Denizi seyrederken kayalıklardan düştü! Yaşamını yitirdi
Balıkesir Erdek'te arkadaşlarıyla denizi izlerken dengesini kaybeden Sertan Taşdelen, metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü ve yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 13:45, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 13:47
Balıkesir Erdek'te Seyitgazi Tepesi'nde dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla oturup denizi seyreden Sertan Taşdelen (31), iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu düştüğü kayalıklarda bulunan Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.