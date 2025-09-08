Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli, İzmir'deki polis merkezine yapılan saldırının Türkiye'ye yönelik hain planların bir parçası olduğunu belirtti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağına inandığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 15:18, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 15:20
Yazdır
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın bağlantılarının ortaya çıkarılacağına inandığını söyleyen Bahçeli, "Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır." dedi.

Bahçeli, "Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Saldırganın 16 yaşında olduğunu anımsatan Bahçeli, "Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir." dedi.

İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı

Bahçeli şöyle devam etti:

"İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Kar maskeli saldırganın açtığı ateşte iki polis şehit oldu.

Saldırıda ikisi polis, üç kişi de yaralandı.

Olayla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındı.

Saldırganın sosyal medyada radikal bir örgüte yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edildi.


