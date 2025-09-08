Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş vefat etti

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığında çeşitli görevlerde yer alan Karakaş, Zonguldak milletvekili seçildi. 33. Hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları görevlerini yürüten Karakaş, 17 Kasım 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yaptı.

Bartın'da 1928 yılında dünyaya gelen Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesinde Su İnşaatı ve Su Ekonomisi alanında doktora yaptı.

Alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden Karakaş için 11 Eylül Perşembe günü Mecliste tören düzenlenecek.

