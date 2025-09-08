Candan kardeşlerin yargılandığı dolandırıcılık davasında 4 tahliye

Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, örgüt lideri olduğu öne sürülen tutulu sanık Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlandı. 2'si tutuklu 3'ü tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan davanın tutuksuz sanığı Nihal Candan, 21 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler

Duruşmada 'tanık' sıfatıyla beyanda bulunan Nazlıcan Bal, "Bu olaylarla alakam yok. Refik Ersin Eroğlu kliniğinde hemşire olarak çalışıyordum. Hiçbir şeye şahit olmadım. Bir gün kliniği Gayrettepe Polis Karakolu'ndan aradılar. Ben de bu durumu doktor beye söylediğimde, onlar dolandırıcıdır, telefonlarını açma demişti" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı'ndan mütalaa hazırlama talebi

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise, firari sanıkların dosyalarının dava dosyasından ayrılmasına, davada tutuklu sanıkların bulunmasından dolayı mütalaa hazırlanması için dosyanın kendisine tebliğ edilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın talebine ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraatlarını talep ettiler.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini ve beraatlarını talep ettiler.

4 sanığın tahliyesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Barış Demirhan, Uğur Akgün, Alper Berkay Yılmaz ve Gökhan Arslan'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun da bulunduğu tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Nihal ve Bahar Candan'ın önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti. Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edilmişti. İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. Bahar Candan 20 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmada tahliye edilmişti.