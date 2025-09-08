Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aile içi şiddet ihbarına giden 2 polisi, şüpheli ile pitbull ısırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden iki polis, şüpheli ile yasaklı ırk köpeğinin ısırması sonucu yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 16:11, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 16:47
Yazdır
Aile içi şiddet ihbarına giden 2 polisi, şüpheli ile pitbull ısırdı

Çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen H.A'nın, eşi S.A'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde belirtilen adrese polisler sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, eşini ve çocuğunu almak isteyince H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

Köpeğin ısırması sonucu bir polis bacağından yaralandı, hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından H.A. gözaltına alındı.

Şüoheli H.A. da gözaltına alındığı sırada bir polisi kolundan ısırdı.

Yaralı polis memurları, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis ekiplerince koruma altına alındı.

