Kozan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 hemşire darbedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Türkeli Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün çıkan silahlı kavgada yaralanmasının ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik'in (24) yakını M.D. acil serviste görevli sağlık çalışanlarına saldırdı.

İki sağlık çalışanını darbeden şüpheliye, güvenlik görevlileri müdahale etti.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine gözaltına alına M.D, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan zanlının sağlık çalışanlarından birine yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Bir hemşire arkadaşımızın omzu çıkmıştır"

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sağlıkta şiddetin son bulması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirten Nennioğlu, "Yaralı hastanın yakınları, hemşire arkadaşımıza doğrudan saldırıda bulunmuştur. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer hemşire arkadaşımızın omzu çıkmıştır. Hasta resüsitasyon odasına alındıktan sonra da yakınları içeri girmeye çalışmış, bu esnada güvenlik personeli ile resüsitasyon kapısı önünde arbede yaşanmıştır." diye konuştu.

Nennioğlu, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliğinin gerekli işlemleri başlattığını ve süreci yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Türkeli Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün çıkan silahlı kavgada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetmişti.