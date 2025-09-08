Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ticaret Bakanlığı: O taşıt, bakanlığa tahsisli değildir

Ticaret Bakanlığı, bir özel araçta görülen "Resmi hizmete mahsustur" kartının Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Burak Ateş'in aracında bulunduğu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 17:53, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 18:06
Ticaret Bakanlığı: O taşıt, bakanlığa tahsisli değildir

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada bakanlığın adı ve logosu kullanılarak yapılan yasa dışı araç kartı kullanımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait "Resmi hizmete mahsustur." yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür.

Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur ATEŞ'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak ATEŞ'in kullanımında olduğu görülmektedir.

Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkan bulunmamaktadır. Nitekim, bu tür suistimallerin önlenmesi amacıyla daha önceki yıllarda, TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Bakanlığımıza ait olmayan araçların Bakanlığımıza ait olduğu algısı oluşturacak şekilde araç ön camları önüne Bakanlığımız logosunu ve unvanını içeren araç tanıtım kartları konulmak suretiyle, organ ve sektörel oluşumlara mensup şahıslar/firmalar tarafından şahsi ya da kullanımlarında olan araçlarında Bakanlığımız unvan ve logosunun hiçbir surette kullanılmaması hususunda uyarılmış; ayrıca, söz konusu Genel Sekreterliklerin bağlı olduğu Valilikler de, illerde yapılan trafik ve asayiş denetimleri sırasında, kişisel ya da firmalara ait araçlarda Bakanlığımız unvanı ve logosunun kullanıldığının tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari ve cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır.

Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

