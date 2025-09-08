Ticaret Bakanlığı: O taşıt, bakanlığa tahsisli değildir

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada bakanlığın adı ve logosu kullanılarak yapılan yasa dışı araç kartı kullanımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait "Resmi hizmete mahsustur." yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür.

Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur ATEŞ'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak ATEŞ'in kullanımında olduğu görülmektedir.

Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkan bulunmamaktadır. Nitekim, bu tür suistimallerin önlenmesi amacıyla daha önceki yıllarda, TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Bakanlığımıza ait olmayan araçların Bakanlığımıza ait olduğu algısı oluşturacak şekilde araç ön camları önüne Bakanlığımız logosunu ve unvanını içeren araç tanıtım kartları konulmak suretiyle, organ ve sektörel oluşumlara mensup şahıslar/firmalar tarafından şahsi ya da kullanımlarında olan araçlarında Bakanlığımız unvan ve logosunun hiçbir surette kullanılmaması hususunda uyarılmış; ayrıca, söz konusu Genel Sekreterliklerin bağlı olduğu Valilikler de, illerde yapılan trafik ve asayiş denetimleri sırasında, kişisel ya da firmalara ait araçlarda Bakanlığımız unvanı ve logosunun kullanıldığının tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari ve cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır.

Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."