Vali, şehidin adını taşına okulda sınıfları şehidin bebeğiyle gezdi

Isparta'da yeni eğitim-öğretim yılı Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Programa şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın annesi Ayşe Büyükçaylı, eşi Gizem Büyükçaylı ve 1 yaşındaki oğlu Orhan Kaan da katıldı. Vali Abdullah Erin, şehidin oğlunu kucağına alıp, sınıfları gezdi.

Tunceli'de geçen yıl 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını taşıyan okulda yeni eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı. Açılışa Vali Abdullah Erin, protokol üyeleri ile şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, eşi Gizem Büyükçaylı ve oğlu Orhan Kaan katıldı. Vali Abdullah Erin, kucağına aldığı küçük Orhan Kaan ile önce şehit babasının fotoğraflarının yer aldığı köşeyi gösterdi, ardından da sınıfları ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışı Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını taşıyan okulumuzda; şehidimizin bizlere emaneti kıymetli evladı Orhan Kaan'ımız ve değerli ailesiyle birlikte gerçekleştirdik. Bugün Isparta'mızda 77 bin 907 öğrencimiz dersbaşı yaptı. Tüm öğrencilerimize Allah'tan zihin açıklığı ve başarılar, fedakar öğretmenlerimize ise kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

