İki il için kuvvetli yağış uyarısı
Karaman ve Konya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 18:19, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 18:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saatlik periyotta Karaman ve Konya il merkezleriyle güney ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.