Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Çanakkale Fen Lisesi ile Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi'nde yarın eğitime devam edeceği bildirildi.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.

Fen ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle, bir kısmı servislerle okuldan ayrıldı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yangın sonrası okullarda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildiğini belirtti.

Yangının Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne yakın olması sebebiyle öğrencilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydeden Toraman, saat 14.15 itibarıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çanakkale Valiliği, N sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise Çınarlı köyünde başlayan orman yangını sonrası Çınarlı köyüne yakın konumda bulunan Çanakkale Fen Lisesi ile Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin tedbiren tahliye edildiği hatırlatıldı.

İlgili birimlerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangının daha sonra tamamen söndürüldüğü belirtilen açıklamada, her iki okulda da yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine planlandığı şekilde devam edileceği bildirildi.

