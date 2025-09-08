Nişanından 2 gün sonra kalp krizi geçiren genç DJ hayatını kaybetti

Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Bolu'da 2 gün önce nişanlanarak mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan, iki gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2025
Bolu'da yaşayan Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı. Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Özcan, iki gün sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ölüm haberi Özcan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan'ın cenazesi, salı günü Çaydurt Alıçören Köyü'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek.

