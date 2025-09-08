Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Kardeş dayanışması başarı getirdi: Aynı üniversite, aynı bölüm

İzmir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) birlikte giren Hüseyin Efe Kaya (19) ile kardeşi Kağan Can Kaya (18) aynı üniversitede aynı bölümü kazandı. Sınava da birlikte hazırlanan iki kardeş, öğrenimlerine Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde devam edecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 22:46, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 22:48
Karabağlar ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Soner Kaya ve ev hanımı Nihal Kaya'nın 3 oğlundan Hüseyin Efe ve Kağan Can, YKS sınavının ardından Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. İki arkadaş gibi büyüyen Kaya kardeşler, aynı üniversitede aynı bölümü kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Geçen yıl Güzelbahçe 60'ıncı Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve 11'inci sınıfta sınava hazırlanmaya başlayan Hüseyin Efe Kaya, zor bir süreç geçirdiğini ama çok çalıştığını söyledi. Sınava hazırlanırken kardeşi Kağan Can Kaya ile sürekli yardımlaştıklarını anlatan Kaya, "Kardeşimle hep yardımlaştık. Birbirimize eksik kaldığımız, yapamadığımız konuları soruyorduk. Onun iyi olduğu yerler vardı, benim iyi olduğum yerler vardı. Birbirimize destek olduk. Önceliğim sağlık alanıydı, sağlık olmayınca bilgisayarı kazandım" dedi.

'KARDEŞİMLE ÇOK YAKIN ARKADAŞ GİBİYİZ'

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kendi bilgisayar şirketini kurmayı hedeflediğini anlatan Kaya, "Sonuçları görünce şaşırdık, beklemiyorduk. Aynı okulu kazanmamız bizim için de sürpriz oldu. Sevindik. Kağan şehir dışında okumak istiyordu ama bence böyle daha iyi oldu. İlkokulda ve ortaokulda beraberdik. Evde, sokakta hep birlikte oynuyorduk. Sadece lisede ayrıldık. Farklı okullara gittik. Kardeşimle çok yakın arkadaş gibiyiz. O yüzden sorun yaşamayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AĞABEYİMLE ARTIK DAHA DA YAKIN OLURUZ'

İzmir Kız Lisesi'nden bu yıl mezun olan Kağan Can Kaya ise "Sınava hazırlandığım ilk senemdi, kazandım. Hedefim diş hekimliğiydi ama burası oldu. Ağabeyim de bana çok yardımcı oldu. Dershaneye gittim, okulda çalıştım. İngilizce hazırlık sınavına gireceğiz. Geçersek birinci sınıftan başlayacağız. Eskişehir'de okumak istiyordum ama burası oldu. Memnunum. Artık ağabeyimle daha da yakın oluruz" dedi.

ANNENİN DUALARI KABUL OLDU

İlk oğlu Konur Alp Kaya'nın (28) da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğunu aktaran anne Nihal Kaya (50) iki oğlunun sınav sonucuna en çok kendisinin sevindiğini belirtip, "Eğitim hayatları hep başarılıydı. Onlarla hep gurur duydum. Güzel sonuçlar alınınca, öğretmenlerinden hep güzel sözler duyunca daha da mutlu oluyorum. Onları çok seviyorum. Çok dua etmiştim. Sağlık alanı olmayınca aynı okul ve bölüm olmasını çok istedim. İzmir olmasını arzu ediyordum. Şehir dışında olmalarını istemiyordum. Kağan Can gitmek istedi ama nasip değilmiş, 'Oğlum en güzel yer annenin babanın evi' dedim. Çok şükür buradalar. İnşallah sonları da güzel olur" diye konuştu.

