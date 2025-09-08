Kardeş dayanışması başarı getirdi: Aynı üniversite, aynı bölüm

Karabağlar ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Soner Kaya ve ev hanımı Nihal Kaya'nın 3 oğlundan Hüseyin Efe ve Kağan Can, YKS sınavının ardından Katip Çelebi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. İki arkadaş gibi büyüyen Kaya kardeşler, aynı üniversitede aynı bölümü kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Geçen yıl Güzelbahçe 60'ıncı Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve 11'inci sınıfta sınava hazırlanmaya başlayan Hüseyin Efe Kaya, zor bir süreç geçirdiğini ama çok çalıştığını söyledi. Sınava hazırlanırken kardeşi Kağan Can Kaya ile sürekli yardımlaştıklarını anlatan Kaya, "Kardeşimle hep yardımlaştık. Birbirimize eksik kaldığımız, yapamadığımız konuları soruyorduk. Onun iyi olduğu yerler vardı, benim iyi olduğum yerler vardı. Birbirimize destek olduk. Önceliğim sağlık alanıydı, sağlık olmayınca bilgisayarı kazandım" dedi.

'KARDEŞİMLE ÇOK YAKIN ARKADAŞ GİBİYİZ'

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kendi bilgisayar şirketini kurmayı hedeflediğini anlatan Kaya, "Sonuçları görünce şaşırdık, beklemiyorduk. Aynı okulu kazanmamız bizim için de sürpriz oldu. Sevindik. Kağan şehir dışında okumak istiyordu ama bence böyle daha iyi oldu. İlkokulda ve ortaokulda beraberdik. Evde, sokakta hep birlikte oynuyorduk. Sadece lisede ayrıldık. Farklı okullara gittik. Kardeşimle çok yakın arkadaş gibiyiz. O yüzden sorun yaşamayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AĞABEYİMLE ARTIK DAHA DA YAKIN OLURUZ'

İzmir Kız Lisesi'nden bu yıl mezun olan Kağan Can Kaya ise "Sınava hazırlandığım ilk senemdi, kazandım. Hedefim diş hekimliğiydi ama burası oldu. Ağabeyim de bana çok yardımcı oldu. Dershaneye gittim, okulda çalıştım. İngilizce hazırlık sınavına gireceğiz. Geçersek birinci sınıftan başlayacağız. Eskişehir'de okumak istiyordum ama burası oldu. Memnunum. Artık ağabeyimle daha da yakın oluruz" dedi.

ANNENİN DUALARI KABUL OLDU

İlk oğlu Konur Alp Kaya'nın (28) da Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğunu aktaran anne Nihal Kaya (50) iki oğlunun sınav sonucuna en çok kendisinin sevindiğini belirtip, "Eğitim hayatları hep başarılıydı. Onlarla hep gurur duydum. Güzel sonuçlar alınınca, öğretmenlerinden hep güzel sözler duyunca daha da mutlu oluyorum. Onları çok seviyorum. Çok dua etmiştim. Sağlık alanı olmayınca aynı okul ve bölüm olmasını çok istedim. İzmir olmasını arzu ediyordum. Şehir dışında olmalarını istemiyordum. Kağan Can gitmek istedi ama nasip değilmiş, 'Oğlum en güzel yer annenin babanın evi' dedim. Çok şükür buradalar. İnşallah sonları da güzel olur" diye konuştu.