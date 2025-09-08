Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Yaylacık kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Ateş'in kullandığı motosiklet, anayola çıkmaya çalışan Ahmet A.'nın kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

