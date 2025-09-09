Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesine 183,07 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 07:03, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 07:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz Adası olan sarsıntı, Eğriboz Adası'na yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Yunanistan'ın başkenti Atina'da da şiddetli hissedildi.