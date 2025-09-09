Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışı çıkış harcı 1000 TL oldu. Ancak önümüzdeki 10 gün boyunca eski ücret geçerli olacak.
Yurt dışı çıkış harcının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte yurt dışı çıkış harcı 710 liradan bin liraya yükseltildi.
Karardan sonraki 10 gün boyunca yapılan yurt dışına çıkışlarda ise yeni ücret farkı alınmayacak.