Telefon boynu 5 kat daha fazla zorluyor

Telefon ve teknolojik cihazlar a uzun süre bağımlı kalmak, boyun kaslarına 5-8 kat daha fazla yük bindiriyor. Uzmanlar, Teck Neck şikayetlerinin egzersiz ve düzenli sporla kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Özellikle telefonu ellerinden düşürmeyen gençler, başlarını öne eğerek uzun süre aynı pozisyonda kalıyor. Bu tehlikeli alışkanlığın boyun kaslarına 5 ila 8 kat daha fazla yük bindirdiğini belirten f iziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Akı,

"Hipertansiyon ya da diyabet gibi kronik bir rahatsızlık olan Teck Neck'in (teknolojik cihazlara giderek daha bağımlı hale gelinmesiyle birlikte, omurganın boyun bölgesindeki ilk yedi omuru kapsayan servikal bölgede görülen şikayetler) tedavisinde sabırlı olmak ve egzersizi bir hayat biçimine dönüştürmek şarttır"

dedi.

"Şikayetler, egzersiz yaptığınız sürece azalır, bıraktığınızda ise geri döner. Bu sebeple kas-iskelet sisteminin ömür boyu ihtiyaç duyduğu ilaç, egzersiz ve spordur"

uyarısında bulundu.



