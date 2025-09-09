Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl tartışma konusu olan okullarda temizlik personeli yetersizliğine yönelik harekete geçti.

MEB, yaz tatili döneminde hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl okullarda, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde aksama yaşanmaması için önemli adımlar atılacak. Okullardaki temizlik problemine neşter vurulacak.

Yeni eğitim-öğretim yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı alınacak ve bunlar altı ay süreli görevlendirilecek. Buna ek olarak 2026 yılı bütçesine bu amaçla ödenek ayrılması planlanıyor. Önümüzdeki yıl şubat ayından sonra yeni düzenleme ile okul ve kurumların temizlik görevlisi ihtiyacı karşılanacak.

Halihazırda bakanlığa bağlı resmi okulların tamamında 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunuyor. Yeni personel alımlarıyla birlikte okullardaki temizlik hizmeti yaklaşık 120 bin personelle yürütülecek.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, bakanlığa bağlı okullarda temizlik hizmetleri; İş Gücü Uyum Programı dahilinde 97 bin 517 katılımcı, TYP dahilinde 27 bin 60 katılımcı ve 49 bin 578 kadrolu personel olmak üzere toplam 174 bin 155 temizlik personeli ile yürütüldü.

TYP çerçevesinde 1 Ekim 2024'ten itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca altı ay süreli 30 bin kontenjan tahsis edildi. Bu yıl nisan ayında altı aylık sürenin bitmesiyle programın birinci etabı tamamlandı.

Okullarda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, hijyen şartlarının sağlanması ihtiyacının süreklilik arz etmesi sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca nisan ayından itibaren yeni TYP katılımcılarını içine alacak şekilde üç ay süreli 30 bin katılımcı görevlendirildi.

Bu çerçevede İş Gücü Uyum Programı dahilinde 97 bin 311 personel görev aldı. Okulların yaz tatiline girmesiyle uygulama kademeli olarak sona erdi.



