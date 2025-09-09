Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak

Yeni eğitim yılında okullarda temizlik hizmetleri için rekor düzeyde personel alımı başlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı alınacak ve bunlar altı ay süreli görevlendirilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 07:53, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 09:46
Yazdır
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl tartışma konusu olan okullarda temizlik personeli yetersizliğine yönelik harekete geçti.

MEB, yaz tatili döneminde hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl okullarda, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde aksama yaşanmaması için önemli adımlar atılacak. Okullardaki temizlik problemine neşter vurulacak.

Yeni eğitim-öğretim yılı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) katılımcısı alınacak ve bunlar altı ay süreli görevlendirilecek. Buna ek olarak 2026 yılı bütçesine bu amaçla ödenek ayrılması planlanıyor. Önümüzdeki yıl şubat ayından sonra yeni düzenleme ile okul ve kurumların temizlik görevlisi ihtiyacı karşılanacak.

Halihazırda bakanlığa bağlı resmi okulların tamamında 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunuyor. Yeni personel alımlarıyla birlikte okullardaki temizlik hizmeti yaklaşık 120 bin personelle yürütülecek.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, bakanlığa bağlı okullarda temizlik hizmetleri; İş Gücü Uyum Programı dahilinde 97 bin 517 katılımcı, TYP dahilinde 27 bin 60 katılımcı ve 49 bin 578 kadrolu personel olmak üzere toplam 174 bin 155 temizlik personeli ile yürütüldü.

TYP çerçevesinde 1 Ekim 2024'ten itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca altı ay süreli 30 bin kontenjan tahsis edildi. Bu yıl nisan ayında altı aylık sürenin bitmesiyle programın birinci etabı tamamlandı.

Okullarda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, hijyen şartlarının sağlanması ihtiyacının süreklilik arz etmesi sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca nisan ayından itibaren yeni TYP katılımcılarını içine alacak şekilde üç ay süreli 30 bin katılımcı görevlendirildi.

Bu çerçevede İş Gücü Uyum Programı dahilinde 97 bin 311 personel görev aldı. Okulların yaz tatiline girmesiyle uygulama kademeli olarak sona erdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber