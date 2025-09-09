'Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın yolunda'

Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın yolunda'

CHP İstanbul'da kayyım ataması sonrası yapılan sokak çağrısı ve polise saldırı büyük yankı uyandırdı. Hukukçular uyardı. Türkiye Gaztesi'nin haberine göre; Hukukçu Cüneyt Toraman, Özgür Özel'in sokak çağrısı üzerine Selahattin Demirtaş hatırlatmasında bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 07:58, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 09:55
Yazdır

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'i engellemek için vatandaşları önceki akşam il binasına çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin yaptığı "sokak çağrısı", ardından CHP'lilerin polise saldırması kamuoyunda büyük tepki gördü.

Türkiye Gaztesi'nin haberine göre; Özel'in "isyan" çağrısını değerlendiren hukukçu Cüneyt Toraman, Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunun yer aldığını söyledi.

Özgür Özel'in sokak çağrısı üzerine Selahattin Demirtaş hatırlatmasında bulunan Toraman,

"Sokağa çağrı yapılması neticesinde suç işlenirse, çağrıyı yapan da işlenen suçlara iştirak etmiş sayılır. Buna örnek olarak, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı sokak çağrısı sonucunda 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda 2 polisin şehit olması ve 35 kişinin ölümünden dolayı 6 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmasını verebiliriz"

diye konuştu.

Hukukçu Hadi Dündar da, mahkeme kararlarının Türk milleti adına verildiğini ve uygulanmak zorunda olduğunu ifade etti.

Dündar,

"Gürsel Tekin, mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir kişi olarak gerekirse polis zoruyla binaya girer ve orayı yönetmeye başlar. Buna karşı direnen herkes, işlediği suçla karşı karşıya kalır ve Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı neyse, o yaptırımla karşılaşır. Bu şahıs milletvekili olsa da, dokunulmazlık zırhı onu korumaz; milletvekilliği sona erdiğinde aynı suçtan yargılanır"

ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber