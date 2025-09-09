Fahiş emlak vergisine karşı yılbaşına kadar dava açılabilir

Kamuoyunda bilinenin aksine takdir komisyonları tarafından fahiş ölçüde artırılan emlak vergilerine yönelik, mükelleflerin dava açma süresinin 8 Eylül'de sona ermediği, aksine yılbaşına kadar dava açılabileceği belirtildi. Uzmanlar, komisyon kararlarına yönelik dava açma süresini sınırlayan Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise dava süresini kısıtlayan özel hüküm iptal edildiği için, 30 günlük genel dava açma süresinin geçerli olmakla birlikte en geç kararın alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceği yönünde karar aldı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, mükelleflerin dava açma süreleriyle ilgili çeşitli İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararlar arasındaki aykırılıkların giderilmesine ilişkin toplanmıştı.

Vergialgi.com yazarı Mustafa Balcı'nın paylaştığı Danıştay Kararında, Anayasa Mahkemesi'nin emlak vergisindeki artışlara yönelik dava açma süresini 15 gün ile sınırlayan hükmünü, menfaati etkilenen mükelleflere yargı yolunun kapatılmasının Anayasa'nın hak arama hürriyeti ve hukuk devletine ilişkin maddelerine aykırı bulunduğu hatırlatıldı. Kararın sonuç bölümünde, İdare Mahkemelerinin kararları arasındaki aykırılığın, "Arsa ve arazi birim değerlerinin tespitine yönelik takdir komisyonu kararlarına karşı en geç anılan kararların alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceği yönünde giderilmesine o çokluğuyla kesin olarak karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan emlak vergisindeki fahiş artışın durdurulmasına yönelik CHP milletvekili Adnan Beker tarafından verilen teklifte takdir komisyonu kararlarının önceki yıla göre yüzde 50'den fazla artış öngörmesi durumunda, artış oranının en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Artışı sınırlamak için CHP teklif verdi, AK Parti hazırlanıyor

Bu süreçte AK Parti ise çözüme ilişkin çalışmaları sürdürülen bir kanun teklifini, 1 Ekim sonrası TBMM'ye getirmeye hazırlanıyor.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanının, 4 yılda bir yeniden belirlenen emlak vergisine esas değerin değiştirilmeden uygulanmasına devam ettirilmesine yönelik yetkisi bulunuyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanırsa emlak vergisine esas değerler sadece yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılabilecek.



