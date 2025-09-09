Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı ifadesi olduğu, 'garson' mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı olduğu, Bank Asya hesapları bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olduğu belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde, örgütle Polis Akademisi Başkanlığı Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (PMYO) öğrenci olarak öğrenim gördükleri zamanda, emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullanmış oldukları operasyonel hatlar 2012-2014 yılları arasında irtibatı olduğu yönünde tespitler bulunan polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 emniyet mahrem imamı tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ 14 İLDE YAKALANDI

Ayrıca, 11 aktif, 3 ihraç olmak üzere 14 emniyet personeli de belirlenirken, toplamda tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.



