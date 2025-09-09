İsrail, Global Sumud Filosu ana gemisine saldırdı

Gazze'de büyük bir soykırım suçu işleyen İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırmak için bir araya gelen global Sumud Fila'nun ana gemisi olan Family adlı gemiye, Tunus Limanı'nda drone ile saldırdı.

İsrail'e ait bir İHA'nın gece 01:30'da Family gemisinin üzerine alçalarak patlayıcı bıraktı. İsrail İHA'sının bıraktığı patlayıcı madde gemide yangına yol açtı

Family gemisi, aktivist Greta Thunberg, Novara Media'dan Kieran Andrieu ve filo organizatörlerini taşıyan gemi olarak biliniyor.