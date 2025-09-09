Evler küçülüyor, talepler büyüyor!

Aile yapısında dönüşüm, tek ebeveynler, çalışan-lar derken tüketiciler olarak ihtiyaçlarımız da değiş-ti alışveriş alışkanlıklarımızda.

Bugün her haneden birini tek ebeveynli aileler oluşturuyor. Artık 'erişilebilir lüks' ve 'akıllı değer' olarak özetlenen iki kav-ramla hareket ediyoruz.

Artık tüketici ödeme gücünden ba-ğımsız, "Benim verdiğim paraya değer mi?" sorgulamasını daha çok yapıyor. Daha çok 'premium' özellik peşinde koşuyor. Aldığı-mız ürünün hem kaliteli hem de verimi yüksek ürünler olmasını istiyoruz. Evler küçülüyor ama ekranlar büyüyor, buzdolabında ise orta segment daralıyor. Yani televizyonda alışkanlıklarımız daha büyük ekranlara yönelir-ken buzdolabında ya en büyükle-rin peşinde koşuyoruz ya da daha küçük modelleri tercih ediyoruz.

IFA fuarı sonrasında tüketi-ci alışkanlıkları ve yeni ürünler hakkında bilgi veren Vestel Pa-zarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, ürün seg-mentlerinde tüketicinin uçlara yöneldiğini belirtirken, "720 lit-re, 640 litre gibi en büyük buz-dolaplarını satıyoruz ya da retro ürünlerdeki gibi 350 litre. Tüke-tici daha az haneye hitap eden, daha küçük ihtiyaçları karşılaya-cak ürünlere doğru kayıyor. Me-sela çamaşır makineleri 14 kilo-ya kadar gidiyor ama dönüyoruz bakıyoruz, hala 7 kilo, 8 kiloda da ciddi bir talep var. İhtiyacı var-sa büyük alıyor, "Buna ihtiyacım yok" dediği anda da daha küçük bir segmente gidiyor. O yüzden arada böyle bir boşluk oluşmaya başlıyor" dedi.

Daha çok kullanıyor daha hızlı değişiyoruz

Uylukçuoğlu şöyle devam etti:

"Fakat bir diğer eksende de tabii ki o ekonomik geçişkenlikte çok uçta yaşadığımız, çok daha baz ihtiyacı olan haneler de var. Ora-da 'low brand eğilimi' görüyoruz ki bu Avrupa'da da böyle."

Uylukçuoğlu ile konuşurken tüketicinin değişim süresi ve ih-tiyacını sorduğumuzda ise be-yaz eşya da 10 yılı geçen değişim sürelerinin 7 yıla televizyonda ise 5 yıla geldiği bilgisini payla-şarak burada da değişen yaşam tarzının etkisini şöyle anlattı: "Her gün evlerde çamaşır maki-nesi çalışıyor. Artık iş sizin kaç yıl kullandığınızla değil; o yaşam döngüsünü, ürünün yaşam dön-güsünü kaç kere çalıştırdığınız-la ilgili.

Biz eskiden hesaplama yapardık: Bir çamaşır makinesi evde haftada maksimum 4 kere kullanılırdı. Şimdi bugün bizim akıllı yaşam uygulamasından gördüğümüz veriye göre haftada yaklaşık 6 gün çamaşır makine-si 'non-stop' çalışıyor. 7'nci güne doğru gidiyor. Aslında ömrü daha uzun ama kullanım döngüsü artı-yor. Bu arada tüketiciler bir nok-tada da gerçekten sıkılıyorlar ve değiştirmek istiyorlar."

Eskiden tek süpürge kullanırdık şimdi 4 oldu

Küçük ev aletlerinde pazarda-ki dinamikleri, online satış et-kisini sorduğumuzda da Uyluk-çuoğlu, "Türkiye'de küçük ev aletleri pazarının yüzde 50'si on-line'dan geçiyor. Bu çoğu Avrupa ülkesinden bile fazla, yüksek bir oran. Bu bizi etkilemiyor çünkü, bizim eskiden satışlarımız içeri-sindeki hacim etkisi çok küçük-tü. Biz o alanda büyüyoruz. Do-layısıyla bizim kendi içimizde-ki satış oranı da büyüyor.

Bir de bu etkiyle birlikte pazar büyüyor. Geçen gün sosyal medyada bir vi-deo izledim. Normal süpürge, ro-bot süpürge, el tipi süpürge, şarj-lı süpürgesini yan yana koymuş. Eskiden bir süpürge vardı şimdi 4. Tüketici sürekli tüketme eği-liminde. Pazar büyüyor. Siz de o büyüyen pazarda pay alıyorsu-nuz. O yüzden de bize bir küçül-me etkisi gibi değil, aksine büyü-me etkisi olarak yansıyor. Ama kanal yapısına baktığınızda kü-çük ev aletlerinde kanal yapısı Türkiye'de farklı" değerlendir-mesini yaptı.







