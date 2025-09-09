Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
İstanbul'da 5 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu!

Polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde yasa dışı bahis çetelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Lüks rezidanslarda kurulan finans evlerinde yapılan aramalarda, 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Haber Giriş : 09 Eylül 2025 10:03, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt başta olmak üzere kentte farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasa dışı finans evi" tespit edildi.

5 milyar liralık işlem hacmi

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.


