Faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Merkez Bankası'nın bir önceki PPK toplantısı sonrası yayımladığı faiz oranlarına ilişkin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verilmişti.

