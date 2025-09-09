YKS Milli Sporcuların üniversite tercih başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugün başlayan başvuru süreci, 15 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek.

MİLLİ SPORCU TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM internet adresinden erişilebilecek.

2025-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar için Yükseköğretim Programları Kontenjan ve Koşullar ilan edildi.



