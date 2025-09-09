Hikmet Çetin, Feti Yıldız'la TBMM'de görüştü

Ayrıca MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında iddianamelerin süratle hazırlanması gerektiğini belirtmişti.

Görüşmeye ilişkin MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirilmişti.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmazken, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gibi konuların gündeme geldiği belirtiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız , eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi.

