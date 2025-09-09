Başakşehir'de okul kantininde yangın
İstanbul Başakşehir'deki Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu'nun kantininde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler güvenle tahliye edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 12:11, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 12:13
İstanbul Başakşehir'de bulunan Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu'nun kantinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören okul yetkilileri itfaiye ekiplerine haber verdi.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Öğrenciler binadan tahliye edildi. Veliler öğrencileri almak için okula geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.