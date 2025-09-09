Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı.

Mahsum Özkaya isimli vatandaşın eşi, 28 Ağustos günü kentteki özel bir hastanede sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Enfeksiyon olduğu söylenmesi ve öneri ile bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir haftalık yatışın ardından Özkaya ailesine, başkasının bebeği verildi.

"BU BEBEK BİZE BENZEMİYOR"

Ailenin, teslim edilen çocuğun kendi bebeklerine benzemiyor ısrarı karşılıksız kaldı.

Özkaya ailesi, bebeği alıp eve götürüp üstünü çıkartınca, çocuğun bileğinde "Vesile D." isimli bebek olduğunu görüldü.

Israrlarında haklı çıkan Özkaya ailesi, aynı gün onlara ait olmayan bebeği teslim edip kendi çocuklarına kavuştu.

Aile, ihmali Sağlık Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak bildirdi.

"BEBEĞİN BİZE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİK"

Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahsum Özkaya, "Bebeğin bize ait olmadığını hissettik. Çünkü bir hafta boyunca bebeğimizi günde 3-4 dakika da olsa görüyorduk, süt götürüyorduk. Bize ait olmadığını söyledik. Hemşire tarafından ısrarla 'bebek size ait, elbisesini giydirmişiz ondan dolayı size farklı görünmüş olabilir' dendi." diye konuştu.

"BİLEKLİKTE BAŞKA BİR İSİM YAZIYORDU"

"Taburcu işlemi yaptığımızda imza attığımda yine tedirgindim." diyen baba Özkaya, "Eve geldik, bebeğin kıyafetlerini çıkardık. Orada fark ettik, bebeğin bileğindeki bileklikte başka bir hastanın ismi vardı. Vesile D. bebek diye isim vardı. Başka ailenin bebeğiydi. Çok korktuk, tedirgin olduk." şeklinde konuştu.

Kendilerine ait olmayan bebeği hemen hastaneye götürdüklerini söyleyen Özkaya, şöyle devam etti:

"Sakinleştirmeye çalıştılar, bizi bir odaya aldılar. Başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başka doktorlar toplam altı kişi yanımıza geldi.

Bizden çok çok özür dilediklerini söylediler. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söylediler. Hastane personelinin işten çıkarılacağını söylediler.

Bize bebeği teslim eden hemşirenin ailevi sorunları olduğunu söylediler."

HASTANE HATAYI KABUL ETTİ.

Konuya ilişkin hastaneden de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Taburculuk esnasında yardımcı sağlık elamanı personel tarafından, ilgili konuda tarafımızca eğitimler verilmesine rağmen, taburculuk işlemleri yapılırken rutin olarak yapılan bileklik kontrol yapılmadan yanlış bebek aileye teslim edilmiştir." denildi.



