Ağustos 2025'te sıcaklık rekoru! Üçüncü en sıcak ay oldu

Ağustos 2025, kayıtlardaki en sıcak üçüncü ay oldu! Avrupa ve dünyada sıcaklıklar rekor kırdı. Copernicus verilerine göre, 2025 Ağustos ayında küresel sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 13:03, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 13:04
Ağustos 2025'te sıcaklık rekoru! Üçüncü en sıcak ay oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), ağustosta küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, Ağustos 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak ağustos ayı oldu. Bu ayda ortalama yüzey sıcaklığı 16,6 derece olarak ölçüldü.

Söz konusu ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki ağustos ayları ortalamasının 0,49 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,29 derece aştı.

Söz konusu ay, rekor sıcaklıkların görüldüğü 2023 ve 2024'teki ağustos aylarına kıyasla 0,22 derece daha soğuk geçti.

Eylül 2024-Ağustos 2025 dönemini kapsayan 12 aylık küresel ortalama sıcaklıklar ise 1991-2020 döneminin 0,64 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,52 derece üzerinde ölçüldü.

Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı geçen ay 19,46 derece oldu

Geçen ay, Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı 19,46 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasının 0,3 derece üzerinde gerçekleşti.

Avrupa'da en belirgin ortalamanın üzerindeki hava sıcaklıkları Batı Avrupa ülkelerinde yaşandı. İber Yarımadası ve Güneybatı Fransa ise sıcak hava dalgalarından yoğun biçimde etkilendi.

Avrupa dışında, sıcaklıklar en fazla Sibirya, Antarktika'nın bazı bölgeleri, Çin, Kore Yarımadası, Japonya ve Orta Doğu'da ortalamanın üzerinde seyretti.

Deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı geçen ay 20,82 dereceye ulaştı

Deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı geçen ay 20,82 dereceye ulaştı ve böylece kayıtlardaki üçüncü en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Güneybatı Avrupa'da, yazın üçüncü büyük sıcak hava dalgası ve buna eşlik eden olağanüstü orman yangınları yaşandı." ifadesini kullandı.

Okyanusların da alışılmadık derecede sıcak seyrettiğine işaret eden Burgess, acilen emisyonların azaltılması ve aşırı iklim olaylarına karşı uyum sağlanması gerektiğini belirtti.


