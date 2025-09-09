Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Özgür Özel: Hayatı durdururuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalar ve kayyum atamalarını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, hükümete karşı milyonların katılacağı sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını açıkladı.

Özgür Özel: Hayatı durdururuz

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Batı medyasını tek tek dolaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkesini şikayet ve tehditlerine devam ediyor.

Sadece Batı medyasıyla kamlayan, Uzak Doğu ülkelerindeki medya kuruluşlarına da Türkiye aleyhinde demeçler veren Özel, İngiliz dergisi Financial Times'a bir röportaj daha verdi.

Hükümeti hedef alan Özel, bundan sonraki yol haritalarına ilişkin de bilgi verdi.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

İBB'ye yönelik soruşturmalar ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını 'darbe girişimi' olarak nitelendiren Özel, şunları söyledi:

Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, son seçimde birinci çıkmış, tüm anketlerde önde olan CHP'ye açık bir müdahale söz konusu. Bu, bir darbe girişimidir.

"BENZER OYUNLARLA KARŞILIK VERİRİZ"

Özel, "Eğer Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de o oyunu oynayabiliriz... Ona benzer bir kurnazlıkla karşılık verebiliriz." dedi.

"HAYATI DURDURURUZ"

Baskılara karşı nasıl karşılık vereceklerine dair çeşitli planlarının olduğunu söyleyen Özel, hayatı durma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını söyledi.

"AYRINTI VEREMEM AK PARTİ ÖNLEM ALIR"

Milyonlarla değil, on milyonlarla sokağa çıkabileceklerini söyleyen Özel, AK Parti'nin buna karşılık önlem almaması için ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

