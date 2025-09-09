Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Milyonluk vurgun: Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

İstanbul Başakşehir'de bir mağaza müdürü, şirketin parasını kendi hesabına geçirdi. 2.5 milyon TL'lik vurgun sonrası tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 14:53, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 15:24
Milyonluk vurgun: Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

İstanbul Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

2 MİLYON 500 BİN TL'LİK VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


