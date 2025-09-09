'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Trafikte 'resmi hizmete mahsus' kartı kullanan aracın manken Şevval Şahin'e tahsis edildiği ortaya çıktı. Sürücüye para cezası kesilirken, araç sahibi hakkında 'resmi belgede sahtecilik'ten adli işlem başlatıldı.
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 19:30, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 19:32
İstanbul Beşiktaş'ta, Ticaret Bakanlığına ait "Resmi Hizmete Mahsustur" ibaresi taşıyan kartla trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin'e tahsis edilen araç denetime takıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, aracın iş insanı Burak A.'ya ait olduğu, Şahin'e tahsis edildiği belirlendi.
Araç sürücüsü M.A. yakalanarak karakola götürüldü. Sürücüye ve araç sahibine, araç üzerinde izinsiz işaret ve donanım bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı.
Karakolda ifadesi alınan sürücü hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.