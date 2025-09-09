Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor

Samsun'da balıkçılar bu sezon bereketli günler yaşıyor. Hamsi, mezgit ve barbun tezgahları doldururken, fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 15:23, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 15:41
Av yasağının kalkmasının ardından tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla dönüyor.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Talat Bayezıt Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada bereketli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım, denizde bolluk yaşandığını belirterek, "Çok şükürler olsun. Mezgit, barbun, hamsi, istavrit bol. En çok mezgit ve hamsi var. İnşallah daha da bollaşacak. Havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz." dedi.

Vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "İyi mezgit 200, normalleri 100 lira. Hamsi 200 lira. İstavrit 80-100 lira civarında. Hamsi bollaştıkça fiyatı düşer. Havaların biraz daha soğuması gerekiyor. Bu sene palamut çok az. Şu anki işaretler hamsiye yönelik, fazla olduğuna işaret ediyor. Normalde bu zamanlarda bu kadar bol olmazdı ama şu anda bol hamsi." diye konuştu.

Balıkçılardan Muhammed Kıyak da palamut avcılığının beklentinin altında kaldığını söyledi.

Kıyak, bu yıl mezgit, barbun ve istavritin bol olduğuna işaret ederek, "Tezgahlarımız doluyor, fiyatlarımız 150-200 lira arasında değişiyor. Fiyatlar da uygun. Bu sene çeşit de bol olacak." ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasının ardından deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini dile getiren Kıyak, şunları kaydetti:

"Bu sene hamsinin çok olacağını düşünüyoruz. Çeşit balığı da çok olacak. Çinekop beklentimiz de var. Vatandaş bu sene balık yiyecek. Hamsi şu an 250-300 lira arasında değişiyor, fiyat az çıktığından dolayı yüksek. Havaların soğumasıyla beraber fiyat 150'ye, hatta 100 liraya kadar iner."


