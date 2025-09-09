Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklifi Vakıfbank vermişti. 90 bin en yüksek teklif olmuştu.

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; yapılan görüşmeler sonucunda teklif 97 bin TL'ye yükseltildi. Ancak imza atılmadı.

Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank arasında görüşmeler devam ediyor.